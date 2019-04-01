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Малайзийский суд вынес приговор фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына

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Малайзийский суд вынес приговор фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына

Куала-Лумпур, 1 апреля. Малайзийский суд приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которую подозревают в причастности к смерти брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Об этом в понедельник сообщает Xinhua News Agency.

Отмечается, что сперва Хуонг обвиняли в предумышленном убийстве, ей грозила смертная казнь, но обвинительная сторона смягчила приговор, после чего подсудимая признала вину.

Уточнялось, что женщина могла не знать, что ее действия приведут к гибели человека, и это было трактовано в результате как непредумышленное причинение смерти.

Как сообщала «Газета.Ru», 13 февраля 2017 года в воздушной гавани Куала-Лумпура умер гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. На его коже нашли следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии.

Сеул с самого начала утверждал, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это подтвердила экспертиза.

Власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, которым предъявили обвинение в предумышленном убийстве.

В прошлом месяце суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи и освободил ее в зале суда.

Автор: Сергей Петров
Источник: Xinhua News Agency
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