ЦИК Украины сообщил об обработке более 50% бюллетеней







Киев, 1 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 50,18% бюллетеней избирателей. По последним данным, в первом туре выборов президента страны лидирует шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,20%, пишет РИА Новости.

За действующего президента Украины Петра Порошенко свои голоса отдали 16,64% человек, за экс-премьера страны, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% украинцев.

Председатель партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко - на четвертом месте с 11,53% голосов.

Как сообщалось ранее, выборы президента Украины прошли в стране 31 марта. Итоговая явка избирателей на Украине в первом туре президентских выборов составила 63,52%

Никто из кандидатов, по данным ЦИК, не набирает нужного для победы в первом туре числа голосов (избранным президентом станет кандидат, набравший 50% голосов. — Прим. ФАН). Второй тур выборов могут назначить на 21 апреля.

Порошенко уже заявил журналистам, что выборы прошли свободно и соответствовали стандартам ОБСЕ, хотя в самой организации ход выборов еще никак не прокомментировали. Штаб Тимошенко считает, что Служба безопасности Украины виновна в провокациях при голосовании и фальсификации его результатов. Экс-премьер заявила о возможном оспаривании результатов.

В МВД Украины, в свою очередь, заявили о получении более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса 31 марта, возбуждено 39 уголовных дел.

В пресс-службе министерства уточнили, что правоохранители получали заявления о попытке подкупа, незаконной агитации, фотосъемке бюллетеней. Под Черниговом нетрезвый мужчина пришел на избирательный участок и со словами «я вас подожгу» достал коктейль Молотова и швырнул ее в сторону кабинки для голосования.

Отметим, что почти 11 млн граждан Украины не смогли проголосовать на выборах. Это произошло из-за того, Киев закрыл избирательные участки в России, а также из-за отказа от проведения выборов в Донбассе. Согласно данным украинского ЦИК, число избирателей, внесенных в список, составило 29,622 миллиона человек​​​. 18,817 млн человек получили избирательные бюллетени.

Кроме того, украинские власти отказали в аккредитации 24 российских наблюдателям. Все это, по мнению Москвы, ставит под сомнение легитимность выборов, а также возможность признания их итогов.