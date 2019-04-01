Москва, 1 апреля. Россияне считают европейцев самыми воспитанными и вежливыми туристами. Об этом говорят данные исследования, проведенного среди двух тысяч россиян.

Отмечается, что за представителями европейских стран идут путешественники из стран Азии, а также стран Ближнего Востока. По данным издания Biletix, 60% опрошенных рассказали, что при ответе на вопросы опираются на личный опыт. 19% человек составили свое мнение на основе рассказов друзей и знакомых,еще 11% человек узнали информацию из средств массовой информации, 7% — из социальных сетей, а 3% — не смогли ответить на этот вопрос.

Россияне назвали самых вежливых и воспитанных туристов. Выяснилось, что самыми воспитанными россияне считают японцев, немцев, а также французов. Кроме того, в десятку вежливых путешественников они внесли итальянцев, норвежцев, шведов, англичан, швейцарцев и австралийцев.

При этом число посетивших Россию иностранных туристов выросло за год на 10,5%. Об этом говорится в отчете Погранслужбы ФСБ РФ.

Больше всего иностранных туристов в 2018 году приехали в Россию из Китая, Германии и Южной Кореи. Отмечается, что за прошлый год туристический поток вырос более чем на 10%. Согласно данным, в 2018 году Россию посетили 4,2 миллиона иностранных туристов. Это на 10,5% больше, чем в 2017 году (тогда было 3,8 миллиона поездок).

При этом лидером по туристическому потоку в РФ стал Китай, в 2018 году Россию посетили 1,26 миллиона граждан КНР. На втором месте Германия с 451,4 тысячи туристов, на третьем — путешественники из Южной Кореи — 342,3 тысячи.

Ранее сообщалось, что турпоток из Китая в Крым увеличился до четырех тысяч человек. По словам постпреда Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова, вырос поток туристов из Китая в Крым за 2018 год в 2,5 раза.

Постпред отметил, что для привлечения туристов из Китая в Ялте в 2018 году начал работать Информационно-культурный центр КНР. На полуострове также появились фирмы, ориентированные на китайцев.

По словам Мурадова, туристов из Китая интересуют крымские товары: вина и косметические средства. Также с китайской стороной обсуждается сотрудничество в области рекреационного туризма.

Напомним, «Газета.ru» писала, что Ростуризм ожидает рекордного турпотока в Крым в этом году.