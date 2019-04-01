Тайская полиция задержала россиянина за воровство

Бангкок, 1 апреля. Сотрудники тайской полиции задержали гражданина РФ на острове Самуи, который расположен в провинции Сураттхани. Мужчина обвиняется в краже фотокамеры и нелегальном въезде на территорию страны. Об этом сообщает газета Nation.

По информации сотрудников правоохранительных органов, россиянин вернулся в ту же торговую точку, откуда ранее украл фотоаппарат стоимостью 100 тыс. батов (более 3 тыс. долларов). Работники магазина опознали злоумышленника и вызвали стражей порядка. Когда они прибыли на место, 31-летний россиянин попытался скрыться, однако был задержан. Он не смог предъявить паспорт, после чего его отвезли в полицейский участок.

По дороге подозреваемый снова попытался скрыться, прыгнув в водоем, но полиция смогла его задержать. В итоге россиянин сознался, что украл камеру из магазина, но добавил, что уже продал ее другому гражданину РФ. Мужчина также рассказал, что прилетел в Таиланд 60 дней назад.

Кроме того, тест на наличие в организме мужчины наркотических средств дал положительный результат. Полиция предъявила ему обвинения в злоупотреблении запрещенными препаратами, нахождении в стране без визы и воровстве.