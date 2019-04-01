Москва, 1 апреля. Росконтроль провел исследование качества говяжьей тушенки, представленной в российских магазинах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что для анализа продукции были выбраны образцы тушенки популярных марок: «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод», «Добротный продукт». Росконтроль оценил качество российской тушенки по 30 параметрам.

Как уточнили специалисты, несмотря на то, что на этикетке была заявлена только говядина, в «Главпродукте» и «Семейном бюджете» присутствует ДНК свиньи. Из-за этого Росконтроль внес данные марки в «черный список». В тушенке «Лужский консервный завод» были выявлены растительный компонент в умеренном количестве, мышечная ткань. Продукт также был внесен в черный список.

Эксперты рассказали, что в образце «Семейный бюджет» собственно мяса (мышечной ткани) тоже немного, зато жир занимает почти половину объема, а в тушенке «Сохраним традиции» много соединительной ткани, что говорит о низком качестве сырья. По итогам исследования «Добротный продукт» и «Сохраним традиции» внесли в список товаров с замечаниями.

Ранее Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование качества сосисок. Специалисты оценили образцы пяти брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком» и «Окраина».

Они оценили их по 80 параметрам. Отмечается, что в четырех образцах из пяти были обнаружены не заявленные ингредиенты. Так, ученые нашли в «Клинских» сосисках частицы свиной шкурки. Также в образцах «Останкино» был найден крахмал, а в «Дымове» — растительный углеводный компонент, в «Велкоме» обнаружены крахмал, клетчатка и ДНК птицы.

Росконтроль не нашел лишние компоненты в продукции под маркой «Окраина». В этих сосисках, как и в остальных образцах, кроме «Останкино», не оказалось молочного жира. Согласно ГОСТу, он должен составлять не менее 40% от общей массы.

Также Росконтроль назвал марки лучших сосисок в российских магазинах. По окончании эксперимента выяснилось, что все марки следуют ГОСТу, однако далеко не все ему соответствуют. Например, в составе сосисок «Дымов» и «Клинский» был найден растительный углеводный компонент, категорически запрещенный ГОСТом, поскольку ингредиент добавляется для улучшения консистенции. Также во всей продукции, кроме марки «Клинский», уровень жирности оказался намного ниже заявленного. Сообщается, что в этом есть положительный момент: сосиски оказались более качественными с точки зрения здорового питания.