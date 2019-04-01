ГИБДД планирует усилить контроль за российскими автошколами

Москва, 1 апреля. Госавтоинспекция разработала новую редакцию указа президента РФ от 1998 года, согласно которой ведомство получит право систематически проверять автомобильные школы на соответствие выданных им лицензий. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».

Согласно действующему законодательству, автомобильные школьные учреждения находятся под контролем Рособрнадзора, который выдает им рабочие лицензии. С 7 апреля текущего года разрешения будут действовать на протяжении пяти лет. Каждый документ специальным заключением подтверждает ГИБДД, но какие-то дополнительные проверки между выдачами старого и нового заключения не обязаны проводиться.

В ГИБДД сообщили, что после получения документов на работу многие автошколы начинают уменьшать «финансовые издержки» — к примеру, разрывают соглашение об аренде территории под площадку и обучают во дворах или на территориях меньшего размера. Это приводит к тому, что ученики не получают «необходимых знаний и умений», уточнили в ведомстве.

Издание также пишет, что против такой идеи ГИБДД может выступить Минэкономразвития, которое опасается появления дублирующего контроля. Между ведомствами в настоящее время существует дискуссия относительно реформы экзамена на водительские права: ГИБДД выступает за объединение «площадки и города», а Минэкономразвитие полагает, что этот шаг увеличит время приема экзамена.

Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников рассказал о преимуществах объединения экзаменов в автошколах.