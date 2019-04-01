Зеленский лидирует на выборах президента Украины | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Совладелица S7 погибла в авиакатастрофе Крушение самолета в Германии с россиянами на борту могло произойти из-за потери контроля пилотом, сообщили в Немецкой службе безопасности. В ведомстве отметили, что до посадки командир судна отключился от системы радиолокационного управления и связался с диспетчером аэропорта. О неполадках на борту информации не поступало. Бизнес-джет авиакомпании «Глобус» разбился около аэропорта Эгельсбах. Он летел из Франкфурта-на-Майне. На борту находилось трое россиян, в их числе совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева и ее отец. Все пассажиры погибли. Расследование дела продолжается.

Зеленский лидирует на выборах Явка на президентских выборах на Украине составила 63,52%. Наиболее активны избиратели были в Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях. По предварительным данным Центризбиркома Украины, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы. После обработки 47,37% протоколов лидерство сохраняет Владимир Зеленский, который набрал 30,20% голосов. За ним с большим отрывом идет Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,67% избирателей. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко с 13,05%.

Рост пенсий в России С 1 апреля в России выросли социальные пенсии. Они проиндексированы на 2%. Это касается пенсий по государственному обеспечению военных, проходивших службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф, а также пенсии участников Великой Отечественной войны. Повышение затронет 4 млн. россиян. Таким образом, средний размер социальной пенсии составит более 9 266 рублей.