Бронеавтомобили «Тайфун» примут участие в параде 9 мая в Новосибирске

Новосибирск, 1 апреля. Бронеавтомобили «Тайфун» и новейшие беспилотники «Орлан-10» впервые примут участие в Новосибирске в торжественном параде, посвященном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Как уточнили в ведомстве, вооружение примет участие в параде в составе механизированной колонны. Дрон и бронеавтомобиль представят на торжественном параде в Новосибирске 41-й общевойсковой армии ЦВО​​​. Как уточнили в пресс-службе, жителям и гостям региона «Тайфун» и «Орлан-10» будут представлены впервые.

Ранее сообщалось, что специальные подразделения в Тамбовской и Псковской областях получили больше десяти бронемашин «Тайфун». Эта машина на шасси КамАЗа имеет независимую гидропневматическую подвеску, автоматическую коробку передач, двигатель в 450 «лошадиных сил».

Работу двигателя контролирует бортовой компьютер, который также вычисляет крен машины, месторасположение, скорость перемещения и наклон дороги. Отдельного упоминания достойна защита автомобиля, в ней применена интегрированная броня из керамики, противоминная оборона, особо защищены кресла экипажа и пассажиров-десантников.

Стекло кабины способно выдержать прямое попадание крупнокалиберного пулемета. При массе в 21 тонну «Тайфун» способен двигаться по шоссе со скоростью 80 километров в час, салон и кабина рассчитаны на 19 человек.

Напомним, что дроны «Орлан—10» имеют радиус действия в 120 километров. Они могут находиться в воздухе до 14 часов. Максимальная высота подъема — 5 тысяч километров. Устройство передает картинку в режиме реального времени.