Около 11 млн украинских избирателей не проголосовали на выборах

Киев, 1 апреля. На очередные выборы президента Украины не пришли 10,804 миллиона граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно информации ЦИК, число избирателей, внесенных в список, составило 29,622 миллиона человек​​​. Количество граждан страны, которые получили избирательные бюллетени, составило 18,817 миллиона.

Выборы президента состоялись на Украине в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, ни один из кандидатов не набирает нужного для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует юморист и основатель студии «95 квартал» Владимир Зеленский. Кроме того, на выход во второй тур претендуют действующий глава страны Петр Порошенко и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский сохраняет лидерство на выборах после обработки 40% бюллетеней.

Как сообщала «Газета.Ru», впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было граждан Российской Федерации. Согласно информации министерства внутренних дел Украины, в общей сложности зафиксировано 2,1 тыс. сообщений о нарушениях, на данный момент возбуждено 39 уголовных дел.