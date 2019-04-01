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Мадуро принял месячный план по восстановлению электричества в Венесуэле

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Мадуро принял месячный план по восстановлению электричества в Венесуэле

Каракас, 1 апреля. Власти Венесуэлы утвердили месячный план по восстановлению системы электроснабжения. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

«Был принят месячный план действий, призванный обеспечить гарантированное электроснабжение, процесс генерации электроэнергии», — заявил глава Венесуэлы.

Также специалисты восстановят систему водоснабжения, которая зависит от подачи электричества.

Мадуро призвал всех граждан страны усилить бдительность. По его словам, аварии, которые произошли на крупнейшей ГЭС в стране, «были нанесены, чтобы свести с ума страну».

«Мы имеем дело с монстрами, которые хотят разрушить Венесуэлу, привести ее к насилию», — отметил Николас Мадуро.

Напомним, что 7 марта и 25 марта на венесуэльской ГЭС «Эль Гури» произошли две аварии, которые привели к масштабному отключению электричества в стране, без него остались более 20 штатов.

Ранее Николас Мадуро заявил, что авария на ГЭС «Эль-Гури», произошедшая 7 марта, являлась террористическим актом, который совершило правительство США против народа Венесуэлы. По его словам, кибератака была осуществлена из Чикаго и Хьюстона, за ней стоял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон развернул против Каракаса фейк-компанию, которая подтверждает, стремление американцев ложь для своих политических целей. Он напомнил, что Штаты регулярно использовали фейки для достижения своих целей в Ираке, Ливии и Сирии.

Автор: Борис Николаев
Источник: РИА Новости
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