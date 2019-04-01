Токио, 1 апреля. Девиз правления следующего императора Японии, которым с 1 мая станет наследный принц Нарухито, включает в себя смысл «рождения и взращивания культуры при сближении прекрасных людских сердец». Об этом рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По словам Абэ, Токио вновь заявил о «решимости открыть путь новой эре, полной надежд». На пресс-конференции японский премьер выразил надежду, что девиз правления следующего императора будет принят народом и «широко укоренится» в жизни японцев.

Премьер Японии разъяснил смысл девиза правления следующего императора. Абэ подчеркнул, что основной смысл не в самих иероглифах, а в стихотворении, которое легло в основу названия эры. Как пишет «Газета.ru», эра правления нового императора Японии будет называться Рэйва.

Напомним, наследный принц Нарухито 1 мая официально займет императорский трон Японии.

Обязанности главы императорского дома Японии носят в первую очередь церемониальный характер — представление страны восходящего солнца на международной политической арене, посещение соседних государств и дипломатические миссии. Необходимо отметить, посещение императором Японии другой страны означает высокое расположение Токио к той стране, куда прибыл император. Кроме того, у него есть и внутренние дела — поздравление японцев во время праздничных мероприятий, проведение социальной политики, поддержка населения во время бедствий, как это было после аварии на атомной станции Фукусима.

Как рассказал руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, японский император фактические не играет никакой роли в политической и экономической жизни.

«Да, он одобряет состав кабинета министров, который ему представляет премьер-министр, да он раньше ездил за рубеж представлять Японию, но на этом все. Это скорее номинальная должность», — отметил эксперт.

Напомним, наследник престола Нарухито проходил обучение в Оксфорде, где получил степень магистра исторических наук. Японские журналисты отмечают, что он любит туризм и даже является членом Международного олимпийского комитета. Кроме того, Нарухито женат, у него есть дочь.