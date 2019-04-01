СМИ сообщили о планах Минфина отменить льготный НДС для сахаросодержащих напитков

Москва, 1 апреля. Министерство финансов РФ предложило отменить льготную ставку НДС в размере 10 процентов для безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара. Об этом в понедельник пишет издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо заместителя главы Минфина Ильи Трунина в аппарат правительства.

Согласно тексту письма, в ведомстве считают разумным изучить вопрос об исключении таких продуктов из списка товаров, на которые распространяется пониженная ставка НДС.

Отмечается, что такой шаг является заменой специальному налогу на напитки с высоким содержанием сахара, за введение которого выступает министерство здравоохранения.

Как сообщали СМИ в ноябре прошлого года, ведомство поддерживает введение 20-процентного акциза на сахаросодержащие напитки.

Представитель Минфина в интервью газете сообщил, что осуществить такую инициативу на практике невозможно из-за отсутствия технического регламента, который бы фиксировал, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара.

Кроме того, непонятно, какой должна быть система контроля, добавили в ведомстве.

Как ранее сообщал телеканал «360», россияне в прошлом году съели сахара в два раза больше нормы.