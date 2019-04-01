Стали известны характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20e

Сеул, 1 апреля. В Сети появились рендеры смартфона Galaxy A20e. Отмечается, что модель станет упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20.

Как рассказали специалисты, компания Samsung планирует 10 апреля презентовать сразу четыре новых смартфона. Это Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A60 и Galaxy A90.

Как пишет издание DGL.ru, по внешним характеристикам смартфон напоминает своего предшественника Galaxy A20, но при этом он будет намного компактнее старшей модели.

Ранее стало известно, сколько будет стоить Galaxy S10 5G. Первый в мире смартфон, который будет поддерживать сеть 5G, широко обсуждаемый Samsung Galaxy S10 5G будет стоить около 1,2 тысячи долларов. На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон появится уже 5 апреля.

Также сообщалось, что Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг самых мощных смартфонов. Специалисты компании Antutu составили обновленный рейтинг самых производительных смартфонов, работающих на платформе операционной системы Android. По данным экспертов, Samsung Galaxy S10+ лидирует в списке.

«Газета.ru» писала, что на ежегодной презентации Samsung представила сразу четыре новых смартфонов, среди которых есть складная модель с гнущимся дисплеем, получившая название Galaxy Fold.