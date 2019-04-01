Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Зампред правительства Хабаровского края Пудовкина уволена

42
0 Оставить комментарий

Зампред правительства Хабаровского края Пудовкина уволена

Хабаровск, 1 апреля. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина отправлена в отставку с 1 апреля. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

«Наталья Пудовкина уволена с 1 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что о решении Пудовкиной подать в отставку стало известно на прошлой неделе, однако причину в пресс-службе не назвали.

Как сообщал телеканал «360», Пудовкину назначили на должность в правительстве Хабаровского края в конце прошлого года. Ранее она возглавляла регулярный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В конце прошлого месяца в отношении лесопромышленника Александра Пудовкина, связанного, согласно неподтвержденной информации, с семьей Пудовкиной, было открыто уголовное производство о хищениях в лесной сфере. Фигурантом этого же дела стал экс-заместитель правительства Хабаровского края Василий Шихалев, в течение пяти предыдущих лет курировавший лесную отрасль в регионе. Сообщалось, что Шихалев оказывал содействие и защиту лесозаготовительному предприятию «Азия лес», которой руководил его знакомый Пудовкин. В рамках проверок оказалось, что предприниматель нелегально получил из федерального бюджета субсидии в сумме более 1 млрд рублей, а также вырубил лес на общую сумму более 9 млрд рублей.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров