Зампред правительства Хабаровского края Пудовкина уволена

Хабаровск, 1 апреля. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина отправлена в отставку с 1 апреля. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

«Наталья Пудовкина уволена с 1 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что о решении Пудовкиной подать в отставку стало известно на прошлой неделе, однако причину в пресс-службе не назвали.

Как сообщал телеканал «360», Пудовкину назначили на должность в правительстве Хабаровского края в конце прошлого года. Ранее она возглавляла регулярный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В конце прошлого месяца в отношении лесопромышленника Александра Пудовкина, связанного, согласно неподтвержденной информации, с семьей Пудовкиной, было открыто уголовное производство о хищениях в лесной сфере. Фигурантом этого же дела стал экс-заместитель правительства Хабаровского края Василий Шихалев, в течение пяти предыдущих лет курировавший лесную отрасль в регионе. Сообщалось, что Шихалев оказывал содействие и защиту лесозаготовительному предприятию «Азия лес», которой руководил его знакомый Пудовкин. В рамках проверок оказалось, что предприниматель нелегально получил из федерального бюджета субсидии в сумме более 1 млрд рублей, а также вырубил лес на общую сумму более 9 млрд рублей.