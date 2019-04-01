Зеленский сохраняет лидерство на выборах после обработки 40% бюллетеней

Киев, 1 апреля. Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 40,47% голосов, сообщает РИА Новости.

Политик получил 30,22% голосов. У действующего президента страны Петра Порошенко 16,65% голосов, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали 13,13% избирателей. Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко получил 11,48% голосов, он занимает четвертое место.

Напомним, что выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не получил необходимого количество голосов для завершения выборов в первом туре. Предполагается, что во второй тур выйдут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Украинский президент заявил, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Штаб экс-премьера Украины Юлии Тимошенко обвинил СБУ в провокациях и фальсификациях на выборах. О нарушениях также заявил кандидат в президенты Юрий Бойко, сообщает «Газета.ru».

По данным МВД Украины, всего было зафиксировано 2,1 тысячи сообщений о нарушениях, в настоящий момент возбуждено 39 уголовных дел.

Как сообщают «Известия», всего на выборах президента Украины не проголосовали 10,804 млн. человек. Так, всего в списки были внесены 29,622 млн. человек, а бюллетени получили 18,817 млн.

Отметим, что впервые на выборах президента Украины не присутствовали российские наблюдатели от ОБСЕ, поскольку Киев запретил им принимать участие в выборах. В Москве решили не направлять наблюдателей из соображений безопасности.