Москва, 1 апреля. Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский.

По его словам, согласно поправкам, в статусе естественных монополий остались только инфраструктурные сферы. Это касается передачи нефти и нефтепродуктов, газа по трубопроводам, железнодорожных путей, вокзалов, услуг общедоступной электросвязи, передачи электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и так далее.

Как уточнил Пузыревский, ФАС предлагает сократить число естественных монополий с 14 до восьми. По данным издания «Коммерсант», к сферам, из которых исчезнут естественные монополии, специалисты отнесли порты, аэропорты, внутренние водные пути, ледовая проводка, а также захоронение радиоактивных отходов, услуги почтовой связи.

Ранее сообщалось, что Сбербанк потеряет монополию на российском рынке банковских переводов физических лиц. Центральный банк России, ФАС и Минфин намерены законодательно закрепить равную комиссию внутрибанковских переводов во всех регионах страны. При этом ее максимальный размер не будет превышать трех рублей.

К такому решению ведомства пришли по итогам анализа рынка денежных переводов физлиц. В ходе анализа были изучены переводы денежных средств, произведенные с помощью сайтов банков, интернет-банков и мобильных приложений.

Специалисты пришли к выводу, что комиссии при осуществлении межбанковских переводов становятся преградами для смены банка и перевода денег в другой банк. При этом фактически на рынке банковских переводов присутствует один монополист — Сбербанк. По итогам первых шести месяцев 2018 года на его долю приходилось 94% переводов.

Ранее «Газета.ru» писала, что россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза. Неверные тарифы — дело рук властей на местах, уверены в ведомстве. Сегодня у трех четвертей регионов завышены тарифы ЖКХ, у остальных, напротив, занижены. Эксперты намерены в скором времени внести в Госдуму проект закона об основах тарифного регулирования.