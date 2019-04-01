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Роспотребнадзор рассказал о работе Единого консультационного центра

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Роспотребнадзор рассказал о работе Единого консультационного центра

Москва, 1 апреля. Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать 24 часа в сутки и без выходных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с понедельника в Роспотребнадзоре в целях оказания консультаций россиянам и юридическим лицам по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей приступил к работе ЕКЦ.

Уточняется, что ЕКЦ работает на русском и английском языках.

Среди задач операторов центра — принятие звонков, консультация граждан и перенаправление в компетентные органы Роспотребнадзора, следует из сообщения.

Ожидается, что ЕКЦ сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время ожидания ответа составит не более 60 секунд.

По результатам работы в тестовом режиме за прошедшие три месяца ЕКЦ принял и обработал более 14 тысяч обращений граждан и юридических лиц.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Роспотребнадзор совместно с предпринимателями планирует подготовить проект нового СанПиН.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора
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