Роспотребнадзор рассказал о работе Единого консультационного центра
Москва, 1 апреля. Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать 24 часа в сутки и без выходных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с понедельника в Роспотребнадзоре в целях оказания консультаций россиянам и юридическим лицам по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей приступил к работе ЕКЦ.
Уточняется, что ЕКЦ работает на русском и английском языках.
Среди задач операторов центра — принятие звонков, консультация граждан и перенаправление в компетентные органы Роспотребнадзора, следует из сообщения.
Ожидается, что ЕКЦ сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время ожидания ответа составит не более 60 секунд.
По результатам работы в тестовом режиме за прошедшие три месяца ЕКЦ принял и обработал более 14 тысяч обращений граждан и юридических лиц.
Как ранее сообщала «Газета.Ru», Роспотребнадзор совместно с предпринимателями планирует подготовить проект нового СанПиН.