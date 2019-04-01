Москва, 1 апреля. Возможность пользоваться услугами бизнес-зала в аэропорту, выбрать улучшенное питание на борту и позавтракать в отеле оказались услугами, за которые туристы готовы платить дополнительно.

Онлайн-сервис по бронированию путешествий провел опрос среди туристов и поинтересовался, какие платные дополнительные услуги пользуются спросом и за что люди переплачивать не собираются. Эксперты рассказали, за какие услуги туристы готовы платить дополнительно. Как пишет Ozon.travel, в воздушной гавани дополнительной услугой, которой готовы воспользоваться туристы, оказалось ожидание в бизнес-зале. Ею готовы воспользоваться 35% туристов.

Еще 30% выразили желание доплачивать за помощь с багажом. 10% — за индивидуальную встречу в терминале, 25% респондентов считают, что авиабилеты и так стоят дорого, доплачивать еще за что-то не имеет смысла. На борту самолета туристы могут оплатить улучшенное питание. В отеле самой популярной дополнительной услугой оказалось отдельная оплата стоимости завтрака — 14%.

Напомним, российские туристы раскрыли секреты экономных путешествий. Более 50% респондентов рассказали, что выбирают самые дешевые билеты на самолеты, большинство летают по безбагажному тарифу, предпочитают рейсы лоукостеров или перелеты с пересадками. Кроме того, туристы посоветовали внимательно читать правила провоза багажа и условия регистрации, чтобы не переплатить в аэропорту.

15% путешественников готовы ограничить себя в мобильной связи ради экономии. Они уточнили, что Wi-Fi можно найти в кафе или в отеле. На третьем месте по способам экономии оказались расходы на экскурсии. В качестве альтернативы путешественники уточнили, что скачивают аудиогид, ходят на бесплатные экскурсии или пользуются сервисом, в котором путешественники назначают встречи для знакомства и исследования нового города.

Ранее «Газета.ru» писала, что Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам. Москва и Анкара начали переговоры о том, чтобы разрешить россиянам приезжать в Турцию без заграничных паспортов.