Эксперты рассказали, как часто нужно стирать джинсы

Лондон, 1 апреля. Британское представительство джинсовой марки Levi’s дало совет по правильному уходу за джинсами.

В компании рассказали, что джинсы будут выглядеть лучше, если начать стирать их не более одного раза в месяц. Представители Levi’s напомнили, что джинсы из денима впервые были сшиты в 1873 году. Их носили рабочие и шахтеры Запада США.

«Деним – это прочная и долго не изнашивающаяся ткань, ее не надо стирать так часто, как это считается. Вдобавок, вы экономите воду и энергию», — заявили представители компании.

Они рассказали, что джинсы необходимо сушить в вывернутом состоянии на воздухе, ни в коем случае не в стиральной машине. Также в Levi’s отметили, что если джинсы будут испачканы куском пиццы — это будет являться поводом для «экстренной стирки», сообщает Independent.

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