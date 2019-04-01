В США застрелили рэпера Nipsey Nussle

Лос-Анджелес, 1 апреля. Популярный американский хип-хоп исполнитель Nipsey Nussle (Армиас Асгед) погиб от огнестрельного ранения, полученного рядом с собственным магазином одежды.

Сообщение о перестрелке в Лос-Анджелесе в районе пересечения Слаусон Авеню и Креншоу-бульвар поступило в полицию в 15.25 по местному времени — об этом сообщает «Комсомольская правда». Звонившие рассказали, что стрельба раздавалась на автомобильной стоянке рядом с магазином спортивной одежды.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали троих человек с огнестрельными ранениями. Двоим была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, но рэпера Nipsey Nussle спасти не удалось.

Неизвестный стрелок пока находится на свободе, у полиции нет версий относительно подозреваемых. Известно, что за несколько часов до гибели рэпер писал о неких «сильных врагах».

Армиасу Асгедому было 33 года. Он номинировался на «Грэмми» и сотрудничал с такими звездами хип-хоп сцены, как Snoop Dogg,Young Thug и другими.

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