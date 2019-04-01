Названа дата первого пуска ракеты «Протон» с «Байконура» в 2019 году

Москва, 1 апреля. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» могут осуществить 23 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Благовест» с космодрома «Байконур» намечается на 23 мая», — сообщил собеседник агентства.

В центре имени Хруничева, который осуществляет запуск «Протонов-М», ранее заявили о планах осуществить не менее шести пусков этих ракет.

Напомним, что запуск спутника «Благовест» будет осуществляться в интересах Минобороны РФ.

Эти спутники разработали на базе платформы «Экспресс-2000» на предприятии «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева по заказу Минобороны РФ. Группировка из четырех спутников будет обеспечивать российских военных доступом к высокоскоростной передаче данных, интернету, телефонии, а также другим видам связи. Срок службы спутников «Благовест» составляет 15 лет.

Ранее российские ученые изобрели космический комплекс, который может перемалывать вышедшие из строя спутники на орбите Земли. Устройство представляет собой сеть в виде купола и конуса, а также систему переработки. Ловушка захватывает отработанный спутник, он перерабатывается через специальную мельницу и измельчитель. В настоящий момент проект ожидает патента. Предварительная стоимость создания аппарата составляет 7,5 млн рублей.

Отметим, что ранее в пресс-службе Роскосмоса заявили, что запуск метеорологического спутника «Метеор-М» произойдет с космодрома «Восточный» 27 июня, сообщает «Газета.ru».