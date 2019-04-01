Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале

Лондон, 1 апреля. Актриса и модель Таня Мале, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Голдфингер», умерла в Великобритании на 78-м году жизни.

О смерти актрисы, сыгравшей вместе с Шоном Коннери в одном из фильмов «Бондианы», сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на менеджеров серии кинокартин о приключениях агента 007.

«Очень жаль, что Таня Мале, которая сыграла Тилли Мастерсон в «Голдфингере», умерла», — цитирует издание менеджеров.

Мале родилась в 1941 году в Великобритании, ее мать — эмигрантка из России Ольга Миронова. В конце 50-х и начале 60-х годов прошлого века Мале стала одной из самых узнаваемых моделей мира, после чего попала в поле зрения продюсеров фильма о Бонде.

Несмотря на успех «Голфингера», эта работа в кино стала единственным крупным фильмом Мале. В дальнейшем она отклоняла все предложения режиссеров, сосредоточившись на карьере модели.

Ранее RT сообщил, что очередной фильм «Бондианы», съемки которого начнутся 6 апреля, получил рабочее название Shatterhand.