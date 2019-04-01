Хомс, 1 апреля. Беженцы из «Эр-Рукбана» смогли хитростью вырваться на подконтрольную сирийским властям территорию, после чего рассказали, что проамериканские вооруженные формирования создали в лагере невыносимые условия.

Около 360 мирных жителей Сирии, которые вырвались из лагеря «Эр-Рукбан», размещены в одной из школ города Хомс — об этом сообщает ТАСС. Людям удалось вырваться, прибегнув к хитрости. По их словам, боевики из проамериканских вооруженных формирований не выпускают проживающих в лагере и занимаются постоянным поборами и грабежом. В Сирии беженцы из «Эр-Рукбана» рассказали о страшных условиях в лагере.

«Мы бежали хитростью, сказали, что идем в деревню за едой. Четыре года мы боролись за жизнь, каждый день начинался в поисках еды и воды, от голода умирали дети, здоровые мужчины и женщины. «Эр-Рукбан» — это одна большая клетка, где правят американцы», — рассказал Али Жаш, которому удалось сбежать из лагеря.

По словам выживших, побег они готовили в течение нескольких недель, постепенно вывозя вещи в соседнюю бедуинскую деревню, где беженцы время от времени добывали еду. В один из таких выездов им удалось совершить рывок до гуманитарного коридора «Джлеб», где их уже ждали.

Сейчас сбежавшие живут в спартанских условиях, но, по их словам, это на порядок лучше, чем было в «Эр-Рукбане». Ежедневно им привозят горячее питание.

«Я так не ела несколько лет, забыла вкус горячей еды», — рассказала Ясин Мухаммад, поблагодарив за помощь сирийское правительство.

Регулярно в школу приезжают медики, которые проводят обязательный осмотр и вакцинацию. По словам врачей, характер ран указывает на то, что людей избивали и калечили.

«Сейчас людям нужно восстановить документы. Затем мы узнаем, кто где жил до войны и будет выяснять, в каком состоянии жилье. Никто не останется без крыши надо головой», — сообщил начальник временного центра для беженцев Мухаммад Аббас.

Власти Сирии готовы организовать подобные центры для беженцев из «Эр-Рукбана» еще в нескольких районах, где могут разместиться до 40 тысяч человек.

Напомним, лагерь «Эр-Рукбан» был организован на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Иордания закрыла границу для беженцев. Этот район по-прежнему находится под контролем незаконных вооруженных формирований проамериканского толка, что привело к возникновению катастрофической гуманитарной ситуации.

Как сообщает RT, в конце марта американская сторона проигнорировала приглашение принять участие в координационном совещании по ликвидации «Эр-Рукбана».