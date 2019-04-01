Жилые комплексы в России могут оснастить системой распознавания лиц

Москва, 1 апреля. В российских жилых комплексах могут внедрить систему распознавания лиц. Концерн «Калашников» планирует запустить пилотный проект по тестированию этой технологии.

В настоящий момент представители «Калашникова» обсуждают этот вопрос с Минстроем. По словам главы концерна Владимира Дмитриева, систему распознавания лиц можно внедрять вокруг строящегося объекта. Она будет представлять собой датчики, которые позволят избавиться от части заборов, а также сократят число охранников.

Систему также можно будет внедрить на территории построенного жилого комплекса для распознавания людей и машин. Дмитриев подчеркнул, что ее можно изменять под условия девелопера, используя различное количество датчиков, камер и оптики. По его словам, решения, которые предлагает концерн, являются продолжением военных разработок. Представители Минстроя положительно относятся к этому проекту. В министерстве считают, что технология повысит безопасность, пишут «Известия».

Генеральный директор компании «Сити-XXI век» Антон Борисенко заявил, что биометрия максимально обеспечит безопасность жителей комплексов, однако важно учитывать мнение жителей квартир.

«Приватность ценится абсолютно всеми покупателями жилья», — заявил Борисенко.

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин считает, что для внедрения этой технологии необходимо также учитывать психологический фактор, поскольку граждане не любят делиться личной информатизацией. Кроме того, эксперт не исключает, что обслуживание биометрических систем может оказаться более дорогим, чем использование консьержа и охранника.

Ранее «Газета.ru» писала, что рабочая группа по регулированию цифровой экономики рассматривает законопроект, по которому номер мобильного телефона можно использоваться в качестве удостоверения личности.