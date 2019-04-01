Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной прекратил свое существование

Москва, 1 апреля. Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной прекратил свое действие 1 апреля 2019 года, передает ТАСС.

В документе закреплялись принципы стратегического партнерства, а также нерушимости границ двух стран. Стороны обязывались не использовать собственную территорию в ущерб безопасности друг друга. Обе страны должны были строить отношения на основе взаимного уважения, территориальной целостности, а также мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела друг друга и других положений.

Документ был подписан в 1997 году президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве вступил в силу в 1999 году. В 2018 году в МИД Украины заявили о нецелесообразности продления этого соглашения.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договор необходимо рассматривать «в качестве стратегии на окончательный разрыва с колониальным прошлом, и переориентацией на Европу».

По словам экспертов, решение украинских властей разрушило систему двухсторонних договоров и соглашений, подписанных между двумя странами, в том числе Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в 2003 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение украинских властей по этому вопросу не соответствует интересам народов двух стран.

В МИД РФ заявили, что разрыв договора нанесет ущерб простым украинцам, при этом украинские власти готовы пожертвовать будущим страны ради политических амбиций.