Стала известна итоговая явка избирателей на Украине

Киев, 1 апреля. Итоговая явка избирателей на Украине в первом туре президентских выборов составила 63,52% — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Центризбирком.

По результатам обработки данных со всех избирательных округов ЦИК Украины сообщает, что явка избирателей на президентских выборах 31 марта составила 63,52%. Наибольшая активность избирателей была зафиксирована в Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях. Для сравнения, на прошлых выборах украинского президента в 2015 году проголосовать на избирательные участки пришли 59,48% украинцев, имеющих право голоса.

По предварительным данным Центризбиркома Украины, ни один из кандидатов не набрал количества голосов, необходимых для победы в первом туре. После обработки 20,3% протоколов лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, который набрал 29,97% голосов. За второй срок действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 16,81% избирателей, лидера партии «Батькивщина» поддержали 13,35% проголосовавших.

Напомним, для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать как минимум 50% голосов плюс один голос. О высокой вероятности проведения второго тура, который запланирован на 21 апреля, свидетельствовали и результаты exit poll, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков и довольно точно предваряющие цифры, о которых сообщает украинский ЦИК.

В МВД Украины сообщили, что не зафиксировали серьезных происшествий в ходе выборов, в полицию поступило около двух тысяч сообщений о нарушениях. По результатам проверок возбуждено 31 уголовное дело.

Напомним, в выборах украинского президента в этом году приняли участие рекордное количество кандидатов — в бюллетенях было 39 фамилий.

Впервые на выборах не присутствовали в качестве наблюдателей граждане России — это связано с отказом Киева регистрировать наблюдателей из РФ. Кроме этого, Украина закрыла избирательные участки на территории Российской Федерации, что лишило тысячи украинцев, проживающих в России, возможности реализовать свое конституционное право.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что по результатам голосования в зарубежном избирательном округе после обработки 53,4% протоколов лидирует Петр Порошенко, набравший 53,4% голосов.