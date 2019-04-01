Молодые россияне рассказали о преимуществах на рынке труда

Москва, 1 апреля. Молодые соискатели считают опыт и готовность много работать основными конкурентными преимуществами на рынке труда, способными сыграть ключевую роль при трудоустройстве.

О позиции молодых россиян сообщает РАНХиГС со ссылкой на результаты мониторинга «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее образование». По результатам исследования, каждый второй из соискателей считает, что его шансы на трудоустройство существенно повышает наличие опыта работы.

«Основным конкурентным преимуществом при поиске работы молодые люди считают наличие опыта: более половины юношей и девушек выбрали именно этот ответ на вопрос о том, на что они рассчитывают при успешном трудоустройстве», — говорится в исследовании.

Молодежь считает также, что на занятие вакантных должностей могут рассчитывать прежде всего те, кто готов много работать — об этом заявили 41,5% респондентов. Образование и способность к обучаемости, как следует из материалов мониторинга, не очень высоко котируются у молодых.

«Качественное образование и готовность много учиться, по мнению молодых людей, дает меньше конкурентных преимуществ на рынке труда (32,9% юношей и 34,3% девушек выбрали данные варианты ответа», — рассказали авторы исследования.

Особо отмечается, что оценка собственных конкурентных преимуществ сильно колеблется в зависимости от сферы занятости опрошенных. Так, опыт работы, по мнению молодых, является ключевым фактором при трудоустройстве в сфере информационных технологий — об этом заявили 73,2% респондентов, занятых в IT-секторе. Наличие нужных связей и знакомств назвали одним из главных преимуществ назвали молодые люди, работающие в правоохранительных органах.

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