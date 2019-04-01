Эксперты назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами в малых и средних городах

Москва, 1 апреля. Жители малых и средних городов на Дальнем Востоке получают самые высокие зарплаты, среди жителей российской провинции.

Лидерами рейтинга малых и средних населенных пунктов по уровню зарплаты являются северные и дальневосточные регионы.

Так, средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составила 87 тысяч рублей. Это в 4,5 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. На втором месте — Ненецкий автономный округ. Его жители в среднем получают заработную плату в размере 79,2 тысяч рублей, в 3,95 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Третье место — Магаданская область с показателями в 81,4 тысячу рублей, что в 3,88 раза больше фиксированного набора товаров и услуг.

Четвертое и пятое место заняли Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область соответственно.

Наиболее низкое соотношение средней зарплаты и средней стоимости товаров и услуг зафиксировано в Карачаево-Черкессии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ивановской области и в Чечне.

Эксперты подчеркивают, что в среднем в малых и средних городах в России зарплаты на 12% меньше, чем в региональных столицах и крупных городах. Специалисты РИА Рейтинг подсчитали, что жители провинции в среднем получают 34,5 тысячи рублей в месяц зарплаты,передает РИА Новости.

Ранее специалисты Мосгорстата назвали среднюю зарплату в Москве за 2018 год. Она составила 80 881 рубль и увеличилась на 11,7% по сравнению с 2017 годом. Больше всего увеличились выплаты сотрудникам медучреждений, а также в сфере предоставления социальных услуг.