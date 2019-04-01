Рогозин высказал соболезнования семье погибшего совладельца S7

Москва, 1 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал соболезнования родным и близким погибшей в авиакатастрофе Натальи Филевой, которая являлась совладельцем авиакомпании S7.

Рогозин рассказал в своем Twitter, что Филева была «великим энтузиастом авиации и космонавтики» и отметил, что ее гибель — личная трагедия для него и коллег по Роскосмосу.

«От имени своих коллег выражаю искренние соболезнования супругу и семье Наташи Филевой», — написал глава Роскосмоса.

От имени своих коллег по @roscosmos выражаю искренние соболезнования супругу и семье Наташи Филёвой. Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель - личная трагедия — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 марта 2019 г.

Напомним, Филева погибла накануне в авиакатастрофе в Германии. Частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя женщина, разбился в районе Франкфурта-на-Майне при заходе на посадку в аэропорту «Эгельсбах». Представители местной полиции рассказали, что легкий самолет в результате аварии сгорел полностью.

По предварительным данным, вместе с Филевой на борту находился ее отец. Третьим погибшим стал пилот воздушного судна, также гражданин России.

Позднее Немецкая служба безопасности полетов сообщила, что перед посадкой летчик выключил радиолокационную систему управления и вышел на связь со службами аэропорта, где должен был совершить приземление.

Ранее в СМИ появилась информация, что на борту находился владелец S7 Владислав Филев, однако позже эти сообщения были опровергнуты.

Расследованием причин авиакатастрофы будут заниматься эксперты из Германии с привлечением специалистов Международного авиационного комитета и Росавиации.

Как пишет «Газета.ру», Наталья Филева и ее отец направлялись на лечение. В Германии по факту авиакатастрофы возбуждено следствие.