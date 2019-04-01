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Рогозин высказал соболезнования семье погибшего совладельца S7

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Рогозин высказал соболезнования семье погибшего совладельца S7

Москва, 1 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал соболезнования родным и близким погибшей в авиакатастрофе Натальи Филевой, которая являлась совладельцем авиакомпании S7.

Рогозин рассказал в своем Twitter, что Филева была «великим энтузиастом авиации и космонавтики» и отметил, что ее гибель — личная трагедия для него и коллег по Роскосмосу.

«От имени своих коллег выражаю искренние соболезнования супругу и семье Наташи Филевой», — написал глава Роскосмоса.

Напомним, Филева погибла накануне в авиакатастрофе в Германии. Частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя женщина, разбился в районе Франкфурта-на-Майне при заходе на посадку в аэропорту «Эгельсбах». Представители местной полиции рассказали, что легкий самолет в результате аварии сгорел полностью.

По предварительным данным, вместе с Филевой на борту находился ее отец. Третьим погибшим стал пилот воздушного судна, также гражданин России.

Рогозин высказал соболезнования семье погибшего совладельца S7

Позднее Немецкая служба безопасности полетов сообщила, что перед посадкой летчик выключил радиолокационную систему управления и вышел на связь со службами аэропорта, где должен был совершить приземление.

Ранее в СМИ появилась информация, что на борту находился владелец S7 Владислав Филев, однако позже эти сообщения были опровергнуты.

Расследованием причин авиакатастрофы будут заниматься эксперты из Германии с привлечением специалистов Международного авиационного комитета и Росавиации.

Как пишет «Газета.ру», Наталья Филева и ее отец направлялись на лечение. В Германии по факту авиакатастрофы возбуждено следствие.

Автор: Виталий Рыжков
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