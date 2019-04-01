Лидеры ЛАГ заявили о необходимости переходного периода в Сирии

Каир, 31 марта. Главы арабских государств призвали к переходному периоду в Сирии, по итогам которого Дамаск сможет занять место среди братских стран. Об этом говорится в заявлении по итогам арабского саммита в Тунисе.

В документе сообщается, что арабские страны играют важную роль в содействии по преодолению кризиса в Сирии. Это позволит «Сирии вернуть свое место в арабском мире, неотъемлемой частью которого она является». Лидеры Лиги арабских государств подчеркнули, что возвращение Сирии в организацию улучшит ситуацию в регионе.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на открытии саммита ЛАГ заявил, что необходимо, чтобы внешнее вмешательство в дела Сирии было прекращено.

«Иностранные государства вмешиваются в происходящее в Сирии и создают там свои сферы влияния. Между тем для достижения решения в этой стране нужно, чтобы все подобные интервенции были прекращены», — заявил ас-Сиси.

Напомним, что Сирия являлась одной из основательниц ЛАГ. Ее членство было приостановлено в ноябре 2011 года под давлением США, через некоторое время после начала вооруженного конфликта. Официальный Дамаск называл решение ЛАГ незаконным.

Ранее лидеры стран ЛАГ заявили о поддержке суверенитета Сирии над Голанскими высотами, отвергнув решение Вашингтона по этому вопросу.

Напомним, что саммит Лиги арабских государств стартовал 31 марта. Во время мероприятия подняты вопросы урегулирования кризисов Ливии, Йемене и Сирии. Также среди важных тем, турецкая интервенция в Северном Ираке, а также вопросы арабской безопасности.