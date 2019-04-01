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ЦИК Украины сообщает об увеличении разрыва между Зеленским и Порошенко

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ЦИК Украины сообщает об увеличении разрыва между Зеленским и Порошенко

Киев, 1 апреля. Шоумен Владимир Зеленский набирает после обработки 10,27% протоколов 29,66% голосов избирателей, в два раза обгоняя действующего президента Украины Петра Порошенко, набравшего 16,83% голосов — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Центризбирком.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на данный момент занимает третье место с результатом в 13,75%. Четвертая и пятая позиции по-прежнему у кандидата от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко и руководителя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Напомним, для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать не менее 50% плюс один голос. Пока результаты голосования позволяют говорить о втором туре президентских выборов на Украине, в который пройдут два претендента на высший государственный пост, набравшие большинство голосов. Второй тур в случае его необходимости может быть проведен 21 апреля

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. В избирательном бюллетене было рекордное количество фамилий — в качестве кандидатов зарегистрировались 39 человек.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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