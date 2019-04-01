Российские туристы стали чаще путешествовать без багажа

Москва, 1 апреля. Россияне стали чаще летать на самолете без багажа. Об этом свидетельствуют данные опроса агрегаторов авиабилетов.

Число безбагажных билетов увеличилось до 35%, в 2016 году их доля составляла 26%. На внутренних авиарейсах сейчас она составляет до 40%. Так, пассажиры могут сэкономить на стоимости перелета без багажа в сравнении с авиарейсом с багажом.

По данным сервиса Туту.ру, доля «безбагажных» перелетов растет по ближнему зарубежью. В настоящий момент их число составляет около 17%.

В страны дальнего зарубежья россияне наиболее часто летают в Ригу, Ларнаку, Кишинев и Стамбул. В марте доля безбагажных поездок в дальнее зарубежье составляла 14%.

Агрегатор авиабилетов Biletix сообщил, что наиболее популярными «безбагажными» направлениями в России являются Сочи, Анапа и Краснодар. Среди заграничных направлений преобладают «безбагажные» полеты в Жирону, Ларнаку, Гюмри, Берлин, Прагу и Париж, сообщили в Aviasales.

Сервис OneTwoTrip сообщает, что разница в стоимости билетов с багажом и без колеблется от 10 до 35% в зависимости от авиакомпании. Так, в авиакомпании Red Wings стандартный и безбагажный тариф различается на 15-20%, в «Уральских авиалиниях» — от 800 рублей, в Utair — 1000 рублей, пишут «Известия»

Отметим, что по данным агрегатора Aviasales, россияне готовы экономить на авиабилетах, мобильном Интернете и экскурсиях. Так, эксперты опросили 3 тысячи российских путешественников, 50% респондентов заявили, что выбирают самые дешевые билеты на самолеты, 15% экономят на мобильной связи, кроме того россияне стараются не тратить деньги на экскурсии, пользуясь аудиогидом.