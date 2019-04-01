Эксперты рассказали о «маскировке» незаконных финансовых операций

Москва, 1 апреля. По данным РЭУ им. Г.В.Плеханова, за три года объем сомнительных финансовых операций в российских банках сократился в 4,5 раза, что свидетельствует, по мнению экспертов, о новых способах «маскировки» подозрительных транзакций и более широком использовании криптовалют.

За прошедшие три года объем подозрительных финансовых операций в банках РФ сократился с 1,1 трлн рублей до 243 млрд — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на макропрогноз РЭУ им. Г.В.Плеханова. Объем нелегального обналичивания сократился в 3,4 раза, вывод средств за рубеж снизился в 7,5 раз.

Многие эксперты считают, что снижение числа сомнительных финансовых операций может свидетельствовать о том, что банки научились новым способам их маскировки с помощью различных бухгалтерских и юридических приемов.

«Фактически они вуалируют некоторые операции и не отражают их так, как положено. Если раньше была прямая обналичка, то теперь деньги сначала переводятся через эскроу-счет, что создает видимость каких-то рыночных взаимных обязательств между тем, кто переводит, и тем, кто обналичивает средства», — полагает профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

По мнению специалистов, на более качественную «маскировку» подозрительных финансовых операций под законные указывает и статистика по легальному оттоку капиталов за границу, который увеличился в 2,7 раза по итогам прошлого года и составил 67,5 млрд долларов.

Еще одной «дырой», которая не попадает в поле зрения фискальных органов, стали криптовалюты, которые также помогают маскировать незаконные финансовые операции.

«Сейчас криптовалюта — это лазейка для вывода из страны «серых» денег, поскольку невозможно раскрыть информацию о криптокошельках, их содержимом и владельцах», — рассказала руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Как подчеркнула эксперт, криптокошельки позволяют выводить из страны средства без ведома ФНС, министерства финансов и Центробанка РФ.

Впрочем, меры ЦБ по борьбе с нарушениями на рынке финансов специалисты также называют весьма эффективными. Законодательство позволяет регулятору действовать максимально жестко. Сегодня банк может потерять лицензию уже после двух финансовых операций, которые будут признаны подозрительными Банком России и Росфинмониторингом.