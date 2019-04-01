Мониторинг кассовой техники в РФ выявил передачу данных покупателей третьим лицам

Москва, 1 апреля. Оператор фискальных данных «Первый ОФД», занимающийся в России сбором сведений о продажах для налоговой службы, выявил факты перенастройки кассовой техники для передачи данных покупателей в пользу третьих лиц.

Как подчеркивает ОФД, кассовый аппарат должен быть настроен исключительно на передачу данных на сервер оператора. Мониторинг, проведенный специалистами, выявил, что в ряде случаев техника перенастраивается — данные уходят третьим лицам, которые могут заниматься анализом покупательских предпочтений, конкурентной разведкой и так далее.

«Известия» сообщают, что программное обеспечение, установленное на контрольно-кассовую технику, может заниматься сбором данных даже без ведома владельца оборудования.

«Программное обеспечение кассы может дополнительно передавать информацию третьей стороне, однако это вопрос к добросовестности разработчиков, а не к ОФД или их клиентам. Кроме этого, не исключены уязвимости в информационной безопасности самих операторов», — пояснил заместитель гендиректора ОФД «Электронный экспресс» Владимир Пащак.

Отметим, что федеральное законодательство формально не запрещает сбор обезличенных данных о покупках для статистических исследований, но обработка сведений о конкретных операциях должна осуществляться лишь с согласия клиента.

Эксперты считают, что перенастройка кассового оборудования может носить и криминальный характер — владельцы аппаратуры могут делать это, уклоняясь от налогов.

Напомним, массовая утечка персональных данных стала одним из последствий глобальной цифровизации. Как пишет «Газета.ру», недавно специалист по информационной безопасности Трой Хант обнаружил в Сети базу данных, содержащую около 22 млн уникальных паролей и свыше 772 млн электронных адресов интернет-пользователей со всего мира, что считается крупнейшей утечкой персональных данных за всю историю Интернета.