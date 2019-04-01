Названы самые популярные города России у иностранных туристов

Москва, 1 апреля. Эксперты назвали самые востребованные российские города у иностранцев.

По словам специалистов сервиса Aviasales, спрос на перелеты в Россию из-за рубежа в первом квартале 2019 года вырос в три раза в сравнении с показателями прошлого года. Наиболее популярными направлениями у иностранных туристов являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Эксперты отмечают, что стоимость перелетов по этим направлениям увеличилась. Так, перелет в Новосибирск подорожал на 75%, в Краснодар — на 63%, в Петербург — на 7%, в Москву — на 55%. Зато уменьшилась стоимость авиабилетов в Екатеринбург и Самару на 11%.

Наибольшее число туристов прилетает в Россию из Армении, Азербайджана, Турции, Израиля и Казахстана, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что испанские и немецкие бизнесмены стали чаще обращаться за визой в Россию. Так, с марта 2018 года по март 2019 года число бизнесменов из этих стран, запросивших российскую визу, увеличилось на 6%. При этом наиболее часто приезжают в Россию деловые путешественники из Турции, США и Великобритании, сообщают «Известия».

Отметим, что российские туристы, отправляющиеся на отдых, больше всего боятся потерять свои документы. Более 43% россиян считают эту ситуацию самой опасной во время отдыха. 25% опрошенных опасаются попасть в больницу, 24% — в полицию или тюрьму, 16% мужчин в числе своих страхов на отдыхе назвали вероятность потратить все свои деньги, 11% женщин опасаются сексуальных домогательств, сообщает Федеральное агентство новостей.