ЦИК Украины сообщает, что Зеленский лидирует на президентских выборах

Киев, 1 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины, после подсчета 5% протоколов лидирует шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

По данным ЦИК Украины, Зеленский после обработки 5% протоколов набирает 28,7% голосов избирателей и становится лидером голосования на выборах президента страны.

У действующего руководителя государства Петра Порошенко на данный момент 17,31% голосов, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает на 2,7%, набирая 14,61% голосов избирателей.

На четвертом и пятом месте расположились кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с результатом в 10,43% и 6,81% соответственно.

По предварительным данным украинского Центризбиркома, явка на выборах президента страны, состоявшихся 31 марта, составляет 63,48%.

Напомним, в том случае, если ни один из кандидатов не перейдет пороговый уровень в 50% плюс один голос, в стране будет назначен второй тур выборов, в который пройдут двое претендентов на президентский пост, набравших наибольшее количество голосов по итогам первого тура.