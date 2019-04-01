Коэффициент аварийности для расчета ОСАГО будут присваивать по-новому в РФ

Москва, 1 апреля. Система расчета коэффициента аварийности бонус-малус (КБМ) будет присваиваться с апреля в России один раз в год, что должно «навести порядок» и исключить ошибки при расчете стоимости ОСАГО для водителей.

Бонус-малус — это коэффициент, на который умножается базовая ставка стоимости страхования автогражданской ответственности. КБМ зависит от аварийности каждого конкретного водителя: если автолюбитель водит аккуратно и не попадает в ДТП, КБМ будет понижающим. Существует 15 классов этого коэффициента. Для самого низкого КБМ будет равен 2,45, для самого высокого — 0,5. Для новичков за рулем бонус-малус устанавливается равным единице.

Ранее КБМ рассчитывался заново при приобретении полиса ОСАГО, теперь он будет рассчитываться раз в год, 1 апреля, вне зависимости от времени оформления полиса. Если у водителя несколько полисов, в расчет будет браться самый низкий бонус-малус по каждому из них.

По мнению большинства автостраховщиков, нововведение не должно привести к повышению цен на ОСАГО и даже снизит их в ряде случаев.

«Для водителей с несколькими историями аварийности будет выбран КБМ с минимальным на 31 марта 2019 года значением. Затем будет проверена статистика убытков за последние два года, не учтенных по базе АИС ОСАГО, и зафиксирован окончательный размер коэффициента бонус-малус, который и будет применяться при расчете стоимости полисов ОСАГО. При такой схеме перехода на новый порядок определения КБМ мы ожидаем, что удорожания ОСАГО не произойдет», — сообщил начальник управления страховой компании «МАКС» Евгений Попков.

Важное изменение состоит в том, что для юридических лиц также будет рассчитываться один КБМ, что может привести к снижению стоимости страхования. Как отмечают автоэксперты, все это станет еще одним шагом к формированию тарифов по принципу «как ездишь, так и платишь».

Со 2 апреля обновится также система гарантирования Российского союза автостраховщиков — бумажный «Единый агент» и электронный «е-Гарант». Ранее система предлагала страхователю лишь одну страховую компанию, то теперь ему будет предлагаться список страховщиков, у которых можно приобрести полис. Для каждого из страховщиков в системе будет определяться его рыночной долей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Минфин РФ намерен исключить влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГО.