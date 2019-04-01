Военный вертолет разбился в США, есть жертвы

Вашингтон, 1 апреля. Два американских морских пехотинца погибли в окрестностях города Юма в результате падения вертолета AH-1Z Viper.

Инцидент произошел вечером 31 марта. В настоящий момент причины произошедшего неизвестны. По предварительным данным, военные проводили штатный тренировочный полет.

«Два пилота Корпуса морской пехоты погибли в результате крушения вертолета AH-1Z Viper в окрестностях города Юма, штат Аризона», — говорится в сообщении пресс-службы корпуса Морской пехоты США.

Ранее четверо военнослужащих погибли в сирийском Манбидже во время патрулирования. Взрыв устроил террорист смертник.