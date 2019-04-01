Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Военный вертолет разбился в США, есть жертвы

48
0 Оставить комментарий

Военный вертолет разбился в США, есть жертвы

Вашингтон, 1 апреля. Два американских морских пехотинца погибли в окрестностях города Юма в результате падения вертолета AH-1Z Viper.

Инцидент произошел вечером 31 марта. В настоящий момент причины произошедшего неизвестны. По предварительным данным, военные проводили штатный тренировочный полет.

«Два пилота Корпуса морской пехоты погибли в результате крушения вертолета AH-1Z Viper в окрестностях города Юма, штат Аризона», — говорится в сообщении пресс-службы корпуса Морской пехоты США.

Ранее четверо военнослужащих погибли в сирийском Манбидже во время патрулирования. Взрыв устроил террорист смертник.

Автор: Борис Николаев
Источник: пресс-служба корпуса Морской пехоты США
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров