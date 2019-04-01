Весенний призыв стартовал в России

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу 135 тысяч новобранцев.

Призыв будет проводиться в 83 регионах России, кроме республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Бурдинского, призывники, проживающие в Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском крае призываются на военную службу раз год — с 1 мая по 15 июля.

Он подчеркнул, что согласно федеральным законам, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, теперь получили право на отсрочку по программам среднего профессионального образования, а также по программам магистратуры. Бурдинский также отметил, что каждый седьмой призывник до поступления в армию успевает получить военно-учетную специальность.

Как рассказали в Минобороны РФ, уменьшилось количество уклонистов от призыва. Число таких призывников сократилось более чем в три раза, в сравнении с весной 2018 года. Продолжается комплектование научных и научно-производственных рот. В настоящий момент в них проходят службу 624 человека. В 2019 году эти роты пополнят более 300 призывников.

Кроме того, набирают солдат в спортивные роты, для поступления в которые необходимо быть кандидатом в сборную команд России по олимпийским видам спорта. Число людей, проходящих службу в спортивных ротах, составляет 370 человек.

Напомним, что за время осеннего призыва в армию в 2018 году отправились служить 132,5 тысячи новобранцев.