Пенсии по государственному обеспечению в России проиндексируют на 2%

Москва, 1 апреля. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе, социальные пенсии, с 1 апреля проиндексируют на 2 процента в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщили в Минтруде РФ.

Повышение пенсий затронет почти 4 млн пенсионеров, 3,2 млн из которых являются получателями социальных пенсий, сообщили в Пенсионном фонде России. Паралелльно с этим проиндексируют пенсии военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших при техногенных катастрофах.

В ПФР отметили, что после повышения средний размер социальной пенсии составит 9 266 рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении коэффициента индексации в марте.

С 1 января увеличили на 7,05% страховые пенсии неработающих пенсионеров. Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

По данным главы Минфина РФ, на это цели в бюджете заложено 20 млрд рублей. В Минтруде РФ объяснили, каким образом будут индексироваться пенсии.