Роспобтребнадзор объявил о дополнительной иммунизации против кори

Москва, 1 апреля. Подчищающая иммунизация среди россиян и трудовых мигрантов начнется 1 апреля во всех регионах страны. Контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Корь является инфекционным заболеванием, которое передает воздушно-капельным путем. В 47 странах Европы в прошлом году корью заразились более 82 тысяч человек.

Вспышки кори зафиксировали на Украине, в Грузии, Албании, Франции и других странах. Заболеваемость корью среди россиян выросла в три раза. Мероприятия запланированы с 1 апреля до 1 октября 2019 года.

Финансирование на закупку вакции выделят власти регионов России. Работодатели, у которых работают иностранцы, должны провести иммунизацию сотрудников. На сегодняшний день эффективной профилактикой кори является прививка.

Ранее сообщалось, что московские больницы в апреле пригласили горожан пройти обследование в рамках акции «Входите, открыто!»