Названы вероятные причины крушения самолета с россиянами в Германии

Берлин, 1 апреля. Представители Немецкой службы безопасности полетов назвали вероятные причины крушения самолета в Эстербахе. На его борту находились трое россиян.

«Возможно, что пилот утратил контроль над самолетом или это был технический дефект», — заявил представитель ведомства журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что за некоторое время до посадки воздушного судна, пилот выключил радиолокационную систему управления и вышел на связь со службами местного аэропорта. Работа этой диспетчерской не поддерживается Службой безопасности полетов.

Напомним, что бизнес-джет авиакомпании «Глобус» разбился на подлете к аэропорту Эгельсбах федеральной земли Гессен. Он летел из Франкфурта-на Майне, сообщает «Газета.ru».

Воздушное судно полностью сгорело. Разлет обломков составил не менее 20 метров.

На борту находились трое россиян, в том числе совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева. Вторым пассажиром был ее отец, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Росавиации.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на борту находился владелец S7 Владислав Филев, однако эта информация не подтвердилась.

Расследованием будет заниматься Германия с привлечением МАК и Росавиации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Филеву «великим энтузиастом авиации и космонавтики». Об этом он написал на своей странице в Twitter.