Стали известны окончательные результаты exit poll после выборов на Украин

Киев, 31 марта. Действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский набрали 17,8% и 30,6% голосов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты Национального exit poll — 2019, сообщает РИА Новости.

«Окончательные результаты exit poll выглядят так: Зеленский – 30,6% голосов, Порошенко – 17,8%», — заявила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешина.

Эти политики выходят во второй тур президентских выборов.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 14,2%, глава «Оппозиционной платформы — за Жизнь» Юрий Бойко — 9,7% голосов. За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. При этом представители штаба Юлии Тимошенко обвинили СБУ в провокациях и фальсификациях во время выборов. Экс-премьер Украины не исключила, что будет оспаривать результаты выборов.

Полиция Украины зафиксировала 1,9 тысячи сообщения о нарушениях, было возбуждено 31 уголовное дело.

Напомним, что президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По данным ЦИК страны, шоумен Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко в первом туре. В настоящий момент подсчитано 0,19% голосов.

Отметим, что российские наблюдатели впервые не работали на украинских выборах. Ранее Киев отказался регистрировать российских граждан. Москва считает, что недопуск российских наблюдателей от ОБСЕ ставит под сомнение легитимность процесса выборов на Украине.