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Полиция заявила, что потерпевший крушение в Германии самолет полностью сгорел

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Полиция заявила, что потерпевший крушение в Германии самолет полностью сгорел

Берлин, 31 марта. Разбившийся во Франкфурте-на-Майне самолет, на борту которого находились двое россиян, полностью сгорел, заявил представитель региональной полиции Бернд Хохштедтер.

Идентификацию тел жертв катастрофы осложняет тот факт, что самолет при крушении сгорел. По словам Хохшедтера, останки погибших все еще находятся на месте ЧП, ведутся пожарные работы, пишет агентство ДПА.

Обломки воздушного судна разбросаны в радиусе 20 метров от места падения. Известно, что самолет летел из Канн в Эгельсбах. Инцидент расследуют сотрудники немецкой криминальной полиции и управление по расследованию авиационных происшествий BFU.

В российской авиакомпании S7 сообщили, что во Франкфурте-на-Майне погибла совладелица перевозчика Наталия Филева. По данным источник Федерального агентства новостей, вторым пассажиром был отец 55-летней Филевой.

Автор: Юлия Шелковенко
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