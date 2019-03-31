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Стало известно, кто был с Филевой на борту потерпевшего крушение в Германии самолета

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Стало известно, кто был с Филевой на борту потерпевшего крушение в Германии самолета

Берлин, 31 марта. На борту частного самолета Epic-LT, который разбился в аэропорту «Эгельсбах» во Франкфурте-на-Майне, находились капитан корабля, Наталья Филева и ее отец, сообщил источник Федерального агентства новостей в Росавиации.

Совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. По данным ФАН, командир воздушного судна Андрей Д. погиб вместе с двумя пассажирами.

Все они являлись гражданами России. Расследованием будет заниматься Германия с привлечением МАК и Росавиации. 

Автор: Сергей Петров
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