Стало известно, кто был с Филевой на борту потерпевшего крушение в Германии самолета

Берлин, 31 марта. На борту частного самолета Epic-LT, который разбился в аэропорту «Эгельсбах» во Франкфурте-на-Майне, находились капитан корабля, Наталья Филева и ее отец, сообщил источник Федерального агентства новостей в Росавиации.

Совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. По данным ФАН, командир воздушного судна Андрей Д. погиб вместе с двумя пассажирами.

Все они являлись гражданами России. Расследованием будет заниматься Германия с привлечением МАК и Росавиации.