Легендарный тульский конструктор Макаровец скончался на 81-м году жизни

Тула, 31 марта. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что скончался выдающийся конструктор, разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, ему было 80 лет.

Правительство региона выразило глубокие соболезнования родным и близким конструктора. По мнению Дюмина, Макаровец был уникальным человеком и любил свою родину.

Он подчеркнул, что все свои знания конструктор направлял на укрепление оборонного потенциала страны. Его высоко ценили, восхищались талантом. Макаровец воспитал не одно поколение тульских оружейников.

В 1985 году конструктор стал гендиректором объединения «Сплав». Здесь были произведены реактивные системы залпового огня, которые не имели аналогов в других странах по своим техническим характеристикам. 29 марта президент России Владимир Путин наградил Макаровца орденом за заслуги перед Отечеством.