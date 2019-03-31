ЦИК обнародовал первые данные президентских выборов на Украине

Киев, 31 марта. Действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский проходят во второй тур выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию на сайте ЦИК после обработки 0,12 процента протоколов.

По данным ЦИК, Порошенко лидирует с 28,69%, за ним следует Зеленский с результатом 24,27% голосов. Далее Юлия Тимошенко, ее поддерживают 15,12%. Действующий украинский президент заявил, что голосование прошло свободно, по стандартам ОБСЕ.

В организации пока не давали оценку выборам на Украине. В штабе Юлии Тимошенко обвинили СБУ в фальсификациях. Политик не исключила, что будет оспаривать результаты выборов.

В МВД Украины сообщили о 1,9 тысячи нарушений во время выборов. Результаты exit poll отличаются от данных ЦИК. Известно, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Тем не менее, шоумен Владимир Зеленский получил более 30% голосов, за Петра Порошенко проголосовали порядка 18%. Явка на выборах перед закрытием участков составила 66 процентов.