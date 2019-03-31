Смелость с малых лет. Экстремальное шоу «Прорыв» в Лужниках. ФАН-ТВ

На малой арене Лужников проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». Фестиваль организован Департаментом спорта города Москвы. Участниками стали зарубежные и российские звезды FMX, BMX, кикскутеринга, агрессивных роликов и стронгменов.

«В этом виде спорта я уже 12 лет, будучи ребенком в 14 лет я почему-то случайно сел на этот велосипед и сразу понял, что это мое. Когда приезжаешь на новую площадку, здесь достаточно большой трампин, было довольно-таки стремно первый раз прыгать. Я смело могу сказать, что «Прорыв» — это мировой уровень, за этот месяц это мое 4 шоу. Я был в Австрии, был в Польше, был на универсиаде в Красноярске, и достойно, очень достойно», — сказал Александр Никулин, профессиональный спортсмен в дисциплине BMX.

Внутри спорткомплекса установили специально изготовленные 17-метровые конструкции, а трасса заняла всю арену. Разгонялись участники прямо из-под потолка с высоты 14 метров. Величина считается одной из самых больших допустимых для экстремальных видов спорта. Шоу задействовало огромное количество спортсменов со всего мира. На одной сцене выступили совсем юные ребята, именитые райдеры и элита экстремального спорта.