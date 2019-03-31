В МВД Украины заявили, что не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Киев, 31 марта. Замглавы МВД Украины Сергей Яровой прокомментировал информацию о почти двух тысячах нарушений на президентских выборах. Он заявил, что серьезных нарушений не зафиксировали, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

Сотрудники Нацполиции Украины обеспечивают порядок после закрытия избирательных участков. Яровой отметил, что в полицию поступило свыше 1,9 тысячи сообщений о нарушениях, правоохранители возбудили 31 уголовное дело.

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что выборы соответствуют стандартам ОБСЕ. Организация пока не оценивала голосование.

По данным exit poll, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Шоумен Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, за Петра Порошенко проголосовали порядка 18%.

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали около 14% украинцев. В штабе Юлии Тимошенко считают, что были фальсификации.

Явка на 20.00 составила более 66%, на избирательных участках идет подсчет голосов. В выборах принимали участие 39 кандидатов от различных партий.