ЦПВС доставил гуманитарную помощь жителям в провинциях Дейр-эз-Зор и Хама

Дамаск, 31 марта. Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор, а также жителям поселка Баршин в провинции Хама. В ходе двух гуманитарных акций жителям сирийских деревень было выдано около 1.000 продовольственных наборов, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

С начала процесса урегулирования ЦПВС провел 2.090 гуманитарных акций, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии было доставлено 3.320,78 тонны гуманитарной помощи.

Власти Сирии продолжают амнистирование лиц, уклонившихся от несения военной службы. Работа по амнистированию проводится в рамках реализации указа президента САР Башара Асада, в том числе среди беженцев, а также среди бывших членов незаконных вооруженных формирований. По данным на 29 марта 2019 года амнистию получили 57.248 человек.

В Сирийской Арабской Республике продолжаются работы направленные на восстановление инфраструктуры. В ходе работ было восстановлено более 30 тыс. жилых домов, а также 152 медицинских и 838 образовательных учреждения. Всего отремонтировали 1025,9 км автодорог.

Представитель ЦПВС отметил, что за истекшие сутки в Идлибской зоне деэскалации нарушений установленного режима прекращения огня не было зафиксировано.